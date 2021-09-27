Министерство здравоохранения Украины готовится к пику заболеваемости COVID-19 в ноябре текущего года, однако допускает высокую нагрузку на медицинскую систему уже в октябре.

Об этом в интервью для "РБК-Украина" сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше", - сказал Кузин.

Кроме этого, главный санврач добавил, что пиковые коронавирусные нагрузки все равно будут приходиться на ноябрь.

"То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - добавил Кузин.

По его словам, единственный способ уменьшить нагрузку на медсистему - вакцинировать населения.

"Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - пояснил Кузин.

Напомним, сегодня появились данные свежей оперативной сводки по состоянию с эпидемией COVID-19. Итак, общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло еще на 3 007 человек с начала эпидемии.

Также "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области.