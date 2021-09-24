Минздрав приглашает украинцев присоединиться к испытаниям лекарств от COVID-19, которые проводятся для изучения эффективности применения препаратов при лечении пациентов с этой болезнью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Лекарственные средства от COVID-19, вызванного коронавируса SARS-CoV-2, сейчас проходят клинические исследования во всем мире. К испытаниям этих препаратов могут присоединиться и желающие украинцы", – говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас проводят 31 такое исследование. Перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра МОЗ по профилю испытания COVID-19.

"Клиническим испытаниям лекарственных средств в Украине отводится важное место, поскольку решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности", - заявил первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

Клинические испытания помогают выявлять и подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность лекарств. Однако перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования и изучает их специфическую активность и безопасность.

Следующим этапом являются клинические испытания - четыре фазы клинических исследований.

Как объясняет Минздрав, в Украине чаще всего проводятся клинические исследования III фазы, в которых привлекают тысячи пациентов для подтверждения эффективности и безопасности лекарственного средства, необходимой дозировки, сбора информации о реакции и т.п.

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