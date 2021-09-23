Карантин в Украине, который продлили до 31 декабря, может закончиться весной в 2022 году, однако только при условии ускорении вакцинации от коронавируса среди жителей нашей страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе V Международного форума "Креативная Украина 2021", видео обнародовано в Youtube.

"Вакцинируемся до Нового года - на весну сможем спокойно жить без карантина", - cказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

Кроме того, глава Минздрава также добавил, что даже те, кто сделал прививку от коронавируса пока должны носить защитные маски, так как многие люди не вакцинированы, а человек, получивший соответствующий укол, может переносить возбудителя.

Отменить ношение масок, по мнению Ляшко, можно будет тогда, когда в Украине вакцинируют большинство людей.

Напомним, с сегодняшнего дня, 23 сентября, в Украине усилили карантин. При этом для вакцинированных оставили гораздо больше возможностей, нежели для тех, кто не делал прививку от коронавируса. "Страна" ранее подробно писала о том, как в Украине поменяли правила "желтой" и "красной" зоны карантина.

Также мы сообщали, что в Кабмине анонсировали скорый перевод части регионов в красную зону карантина.