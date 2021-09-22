Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в скором времени некоторые регионы Украины могут перейти в "красную" зону карантина.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

Глава украинского правительства напомнил, что все регионы нашей страны с 23 сентября переходят в "желтую" зону. Для бизнеса это значит, что чтобы продолжить работу в обычном режиме, нужно, чтобы 80% персонала и все посетители имели "желтый" ковид-сертификат. При этом ответственность за проверку документов возложили на сам бизнес.

Также Шмыгаль анонсировал, что судя по темпам заболеваемости коронавирусной болезни, в ближайшее время некоторые регионы перейдут в "красную" зону, где действуют еще более строгие ограничения. Тогда для продолжения работы бизнеса нужно будет, чтобы все работники и все посетители имели "зеленые" ковид-сертификаты, которые выдаются после полной вакцинации от коронавируса.

Напомним, что по прогнозам экспертов, в этом году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, а на неделе один регион может "покраснеть".

Также мы писали о том, что адаптивный карантин и режим ЧС в Украине продлили до 2022 года.