В Минздраве сообщили, что первыми из желтой в красную зону карантина могут перейти Житомирская, Харьковская, Луганская и Львовская области. По прогнозам ведомства, это может случиться уже в течение ближайших двух или трех недель.

Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал на брифинге 24 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

При этом на текущей неделе Украина демонстрирует самые быстрые темпы роста заболеваемости коронавирусной болезнью в этом году: новые случаи заражения подскочили на 68%, число госпитализаций - на 51%.

Кузин сообщил, что сегодня уже девять из двадцати пяти регионов Украины показывают признаки оранжевого, а не желтого уровня эпидопасности. Четыре области рискуют попасть в красную зону в течение ближайших двадцати дней. Это Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области, за ними в Минздраве планируют следить наиболее тщательно.

По данным Кузина, в украинских больницах сейчас занято 34% кроватей в реанимациях и 31% кроватей с кислородом, а также 13% ИВЛ. Также в Минздраве сообщают, что из всех попавших в больницы пациентов с коронавирусом невакцинированные составляют 95%. Преобладает штамм "Дельта".

Напомним, по прогнозам экспертов, в этом году Украина уже не вернется в зеленую зону карантина.

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