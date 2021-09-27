В понедельник, 27 сентября, появились данные свежей оперативной сводки по состоянию с эпидемией COVID-19. Итак, общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло еще на 3 007 человек с начала эпидемии.

Напомним, что вчера, 26 сентября в стране официально было выявлено 4 647 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 94 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 55 720).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 952 человека (с начала эпидемии 2 245 144 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 286 детей и 32 медиков.

А по данным университета Хопкинса на утро понедельника на Земле уже 231 820 895 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на 08.10 27 сентября такова: Днепропетровская область (371 новый зараженный), Черновицкая область (282), Львовская область (241), Харьковская область (233) и Тернопольская область (180).

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