В Украине 4647 новых случаев коронавируса. Это в четыре раза больше числа выздоровевших за сутки
За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19
Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.
Среди заболевших 448 детей и 57 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2325 человек;
- летальных случаев - 69;
- выздоровели - 983 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 23665 человек,
- методом ИФА - 5291 человек,
- экспресс-тестами - 21065 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2392397 человек;
- выздоровели - 2244192 лица;
- летальных случаев - 55 626;
- проведения ПЦР-тестов - 12696878.
Пятерка лидеров по числу новых случаев:
- Харьковская область (611),
- Днепропетровская область (506),
- Одесская область (331),
- Черновицкая область (253),
- Тернопольская область (234).
Напомним, 25 сентября в Украине за сутки коронавирусом заразились 8 267 человек. Это в три раза больше, чем выздоровело
Ранее "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.
Также мы сообщали, что штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине. Эта разновидность вируса спровоцировала рост заболеваемости и смертности.