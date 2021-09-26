За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19

Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.

Среди заболевших 448 детей и 57 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2325 человек;

летальных случаев - 69;

выздоровели - 983 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 23665 человек,

методом ИФА - 5291 человек,

экспресс-тестами - 21065 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2392397 человек;

выздоровели - 2244192 лица;

летальных случаев - 55 626;

проведения ПЦР-тестов - 12696878.

Пятерка лидеров по числу новых случаев:

Харьковская область (611), Днепропетровская область (506), Одесская область (331), Черновицкая область (253), Тернопольская область (234).

Напомним, 25 сентября в Украине за сутки коронавирусом заразились 8 267 человек. Это в три раза больше, чем выздоровело

Ранее "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине. Эта разновидность вируса спровоцировала рост заболеваемости и смертности.