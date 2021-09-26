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За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19

Об этом свидетельствует официальная статистика Минздрава.

Среди заболевших 448 детей и 57 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2325 человек;
  • летальных случаев - 69;
  • выздоровели - 983 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 23665 человек,
  • методом ИФА - 5291 человек,
  • экспресс-тестами - 21065 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2392397 человек;
  • выздоровели - 2244192 лица;
  • летальных случаев - 55 626;
  • проведения ПЦР-тестов - 12696878.

Пятерка лидеров по числу новых случаев:

  1. Харьковская область (611),
  2. Днепропетровская область (506),
  3. Одесская область (331),
  4. Черновицкая область (253),
  5. Тернопольская область (234).

Напомним, 25 сентября в Украине за сутки коронавирусом заразились 8 267 человек. Это в три раза больше, чем выздоровело

Ранее "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине. Эта разновидность вируса спровоцировала рост заболеваемости и смертности. 

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