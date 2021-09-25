После четырехдневного роста число новых случаев коронавируса в Украине немного снизилось. В течение прошлых суток, 24 сентября, в стране обнаружили 8 267 пациентов с Covid-19. Это в три раза больше, чем количество выздоровевших за этот день.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Вчера в больницы попали 2 035 человек с коронавирусом, умерли 133 пациента с Covid-19. Выздоровел 2 821 человек. Среди новых пациентов, по информации медиков, 715 детей и 157 медиков.

Хуже всего ситуация обстоит в Харьковской (+929 новых пациента), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Минздрав сообщает, что по состоянию на утро 25 сентября в Украине зафиксирвано уже 2 387 750 случаев коронавируса. Из них 55 557 оказались летальными. 2 243 209 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине. Эта разновидность вируса спровоцировала рост заболеваемости и смертности.