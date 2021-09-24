Пока в Украине готовятся перевести несколько регионов в красную зону карантина, власти Норвегии в субботу планируют снять ограничения, связанные с коронавирусом. По их мнению, эти меры мешают социальному взаимодействию и затрудняют работу многих предприятий.

Об этом передает Reuters.

"Прошёл 561 день с тех пор, как мы ввели самые жесткие меры в Норвегии за все послевоенное время... Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни", - заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг на пресс-конференции.

По ее словам, ограничения закончатся в субботу в 16:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Решение больше не требовать соблюдать дистанцию позволит культурным и спортивным объектам полностью заполнять места посетителями, а не только часть. Кроме того, вновь откроются ночные клубы.

Смягчат и ограничения на поездки: правительство больше не будет советовать не выезжать за пределы Европы.

К настоящему времени правительство Сульберг осуществило первые три этапа четырехэтапного плана по снятию социальных и экономических ограничений, введенных с марта прошлого года, но последний шаг несколько раз откладывало из-за опасений по поводу скачка уровня заражения.

"Короче говоря, теперь мы можем жить как обычно", - резюмировала Сульберг.

По данным Института общественного здравоохранения, около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а 67% населения полностью вакцинированы.

"Несмотря на то, что повседневная жизнь большинства людей нормализовалась, пандемия еще не закончилась. Люди по-прежнему будут болеть, поэтому важно, чтобы все были вакцинированы", - сказала также премьер-министр.

Она предупредила, что заразившиеся коронавирусом в любом случае должны находиться в изоляции, чтобы избежать распространения инфекции.

В правительстве заявили, что некоторые ограничения будут по-прежнему применяться к прибывающим из стран с высоким уровнем инфицирования.

Скандинавская нация присоединяется к небольшому, но растущему числу стран, отказывающихся от карантинных мер. Первой такой страной в Европе стала Дания.

Вслед за ней Великобритания существенно ослабила систему ограничений на въезд в страну.