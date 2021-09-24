Вчера, 23 сентября, Украина переместилась в желтую зону карантина. Впрочем, уже второй день подряд в девяти регионах показатели по Covid-19 соответствуют оранжевой.

Такие данные 24 сентября обнародовал украинский Минздрав.

Речь идет о столице, а также Донецкой, Днепропетровкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Черкасской и Херсонской областях. Там уровень заболеваемости выше нормы, установленной на уровне менее 75 пациентов на 100 тысяч населения. Также в указанных регионах, кроме Луганской и Николаевской областей, превышена динамика попадания пациентов в больницы.

Данные о коронавирусе в регионах Украины. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что еще два назад глава украинского правительства сказал, что в скором времени часть областей Украины может попасть из желтой в красную зону карантина.

Кроме того, мы сообщали о неутешительных прогнозах экспертов, которые сообщали, что в этом году Украина уже больше не вернется в зеленую зону карантина, а на этой неделе один регион может "покраснеть". Речь о Черновицкой области.