Несмотря на то, что с текущего четверга наша страна перешла в желтую зону карантина, эпидобстановка в 9 регионах отвечает показателям оранжевой.

Такие данные Минздрав обнародовал двадцать третьего сентября.

По данным ведомства, самая негативная ситуация с коронавирусом сейчас складывается в Киеве, а также Киевской, Черкасской и Днепропетровской, Донецкой и Луганской, Николаевской и Херсонской, и кроме того, Харьковской областях.

По информации Минздрава, в перечисленных регионах, показатели отвечают уже оранжевой зоне эпидопасности. В частности, в них превышен максимально допустимый уровень заболеваемости и показатель динамики попадания в больницу пациентов с коронавирусом.

При этом по состоянию на сегодня уровень заболеваемости не превышает норму лишь в 2 регионах: Кировоградской и Закарпатской областях.

Данные в регионах по коронавирусу. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, вчера, 22 сентября, Шмыгаль анонсировал скорый перевод части регионов в красную зону карантина.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов, на этой неделе в красную зону может попасть Черновицкая область. А в течение ближайших недель к ней, вероятно, присоединятся Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская.