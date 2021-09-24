На Прикарпатье новорожденная девочка скончалась от коронавируса. Ребенок получил инфекцию от матери, которая подхватила вирус перед самыми родами. Трагедия произошла в Коломыйском районе, сообщает местное издание Galka.

26-летняя беременная женщина заболела коронавирусом еще в начале сентября, но при этом отказалась от госпитализации в роддом. 11 сентября она сделала ПЦР-тест в одной из частных лабораторий. Он оказался положительным. И в этот раз женщина отказалась лечь в стационар и продолжила лечение дома.

16 сентября повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат, а уже 18 сентября - женщина поступила в роддом где и родила девочку.

Сразу после рождения, ребенка поместили в реанимацию и из-за ухудшения самочувствия подключили к ИВЛ. Девочка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу - у младенца обнаружили коронавирус.

До этой смерти, которая обновила антирекорд Украины, самой юной жертвой коронавируса считали новорожденную девочку, которая умерла от болезни в 21-й день своей жизни. Малышка скончалась 2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице.

Также мы сообщали, что вертолет Нацполиции транспортировал из Ровно в Киев младенца с сепсисом и деструкцией легких.