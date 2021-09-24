Печальный рекорд Украины. На Прикарпатье от коронавируса умерла новорожденная, которая заразилась от матери.
На Прикарпатье новорожденная девочка скончалась от коронавируса. Ребенок получил инфекцию от матери, которая подхватила вирус перед самыми родами. Трагедия произошла в Коломыйском районе, сообщает местное издание Galka.
26-летняя беременная женщина заболела коронавирусом еще в начале сентября, но при этом отказалась от госпитализации в роддом. 11 сентября она сделала ПЦР-тест в одной из частных лабораторий. Он оказался положительным. И в этот раз женщина отказалась лечь в стационар и продолжила лечение дома.
16 сентября повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат, а уже 18 сентября - женщина поступила в роддом где и родила девочку.
Сразу после рождения, ребенка поместили в реанимацию и из-за ухудшения самочувствия подключили к ИВЛ. Девочка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу - у младенца обнаружили коронавирус.
До этой смерти, которая обновила антирекорд Украины, самой юной жертвой коронавируса считали новорожденную девочку, которая умерла от болезни в 21-й день своей жизни. Малышка скончалась 2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице.
Также мы сообщали, что вертолет Нацполиции транспортировал из Ровно в Киев младенца с сепсисом и деструкцией легких.