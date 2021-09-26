В воскресенье, 26 сентября, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса.

Негативный результат теста чиновник показал у себя в Facebook.

"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной", - говорится в сообщении.

Уточним, что вместе с сообщением Разумков также показал результат теста на коронавирус, который он прошел вчера в 10 утра.

Напомним, 10 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Также чиновник добавил, что собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должны были дискутировать на тему верховенства права в Украине. Но из-за болезни участие пришлось перенести в онлайн-формат.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков прогнозирует отставку трех-четырех министров в ближайшее время.

Также мы сообщали, что Разумков выступил против возвращения Донбасса военным путем. По его словам, это приведет к большим человеческим потерям.