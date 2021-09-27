Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается возобновить расследование о происхождении коронавируса, которой стал причиной пандемии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По заявлением представителей организации, чтобы решить данную задачу остается на так много времени. Поэтому ВОЗ соберет команду из 20 человек - в ее состав войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных.

Предыдущая международная группа ученых работала в Китае зимой - с января по февраль. Так, исследователи посетили Уханьский институт вирусологии, а также лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке коронавируса, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань" и Центр по контролю и профилактике заболеваний.

В итоговом докладе говорится о том, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: аналогичные патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, потому что специалисты так и не смогли найти источник вируса.

Ранее "Страна" рассказывала, что Джеффри Сакс, председатель комиссии по Covid-19 в Lancet, самого авторитетного научного международного журнала, распустил рабочую группу, которая занималась изучением происхождения коронавируса. Причина - конфликт интересов.

Помимо этого, ученые из парижского университета Пастера и Лаосского национального университета нашли новые доказательства естественного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.