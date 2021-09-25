Джеффри Сакс, председатель комиссии по Covid-19 в Lancet, самого авторитетного научного международного журнала, распустил рабочую группу, которая занималась изучением происхождения коронавируса по причине конфликта интересов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в субботу, 25 сентября.

По всей вероятности, распущенная рабочая группа может быть связана с организацией EcoHealth Alliance, офис которой находится в Нью-Йорке. По информации издания, эта организация на средства госбюджета США занималась изучением коронавируса летучих мышей вместе с институтом вирусологии в Ухани.

Джеффри Сакса смутило, что глава рабочей группы Питер Дасзак является президентом EcoHealth Alliance и ученые, входящие в эту группу, также работали с ним или с этой организацией. Кроме того, Дасзак является противником версии лабораторного происхождения коронавируса. Совместно с ВОЗ он посещал Ухань и после этого Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что вирус "вряд ли был создан искусственно".

Председатель комиссии проинформировал, что не хочет иметь рабочую группу, которая будет иметь собственный интерес в расследовании происхождения коронавируса. Комиссия по COVID-19, которую возглавляет Сакс, продолжит изучать происхождение вируса и опубликует свой доклад в 2022 году.

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