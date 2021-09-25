Сеть кинотеатров "Планета Кино", которая является одной из крупнейших в Украине, просит посетителей перед визитом заполнить специальную форму, где указать, есть ли у клиента паспорт вакцинации, справка о том, что человек переболел ковидом, негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус.

Совладелец сети Дмитрий Деркач в комментарии "Стране" объяснил, что это значит.

"На этих выходных мягко проверяем и пускаем. Выясняем, сколько клиентов вакцинировано. Скорее всего, с понедельника перейдем на работу с ограничениями - будем продавать билеты два ряда через один. Еще не будем проверять сертификаты вакцинации", - сообщил в комментарии "Стране" совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач.

Он уточнил, что пока не готов сказать, когда именно в кинотеатры будут пускать только по ковид-сертификатам или ПЦР-тестам. Пока что в "Планете кино" хотят понять, сколько из их клиентов вакцинировано от коронавируса.

"У нас много билетов, которые мы продали за месяц до введения ограничений. Выработаем заранее проданные билеты и, скорее всего, перейдем на работу по ограничениям желтой зоны, с ограничением посадочных мест. Вообще, если взять заполняемость наших сеансов, то большинство сеансов не заполняется и так на 50%. Но есть десяток сеансов в неделю, где большая заполняемость. И это все билеты, проданные заранее", - отметил Дмитрий Деркач.

Он уточнил, что кинотеатры сети "Планета Кино" пока ещё продолжают принимать всех гостей.

"Мы пока просим заполнить форму, хотим понять, сколько вакцинированных среди наших клиентов. В понедельник будем анализировать эти выходные и принимать решение", - заявил Деркач.

Напомним, с 23 сентября в Украине усилили карантин. При этом для вакцинированных оставили гораздо больше возможностей, нежели для тех, кто не делал прививку от коронавируса. "Страна" ранее подробно писала о том, как в Украине поменяли правила "желтой" и "красной" зоны карантина.

При этом карантин в Украине, который продлили до 31 декабря, может закончиться весной в 2022 году, однако только при условии ускорения вакцинации от коронавируса среди жителей нашей страны.