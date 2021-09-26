Американские власти заявили о первом в стране случае заражения коронавирусом у домашнего хорька в штате Флорида.

Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов.

"Лаборатории национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2 у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах", - пишут в сообщении службы инспекции здоровья животных и растений минсельхоза.

Так, у животного обнаружили симптомы болезни - кашель и чихание. После чего специалисты взяли биологические образцы у предположительно больного COVID-19 домашнего хорька. В результате у хорька подтвердили наличие COVID-19.

Предполагается, что домашний питомец заразился коронавирусом от человека.

Ранее мы писали о том, что в Монголии результаты лабораторных исследований показали, что COVID-19 стал причиной смерти двух животных. Коронавирусная болезнь погубила бобров.

Кроме этого, впервые за все время пандемии нового коронавируса в мире SARS-CoV-2 обнаружили у диких оленей. Животные заразились в американском штате Огайо.