В Ровно с 1 октября стартовал поиск добровольцев для участия в клинических исследованиях новой вакцины против коронавируса. Название и происхождение препарата не разглашается, но известно, что заказавшая исследование фирма будет поставлять вакцину в США.

Об этом пишет "Ровно Медиа" со ссылкой на главного врач Центра первичной медико-санитарной помощи "Центральный" Олег Шрам.

По словам врача, добровольцам заплатят за участие в исследовании 8000 гривен, плюс дадут 1300 гривен на транспортные расходы.

К участникам испытаний выдвигаются следующие требования:

они не должны быть вакцинированными;

не должны были болеть COVID-19 в последние полгода;

не должны принимать иммунодепрессанты;

не допускаются беременные и дети.

Возрастных ограничений для добровольцев нет.

Добровольцы подпишут информированное согласие на клинические исследования. При этом части людей будут вводить плацебо. За каждым пациентом в течение года будет следить медик. Добровольцы пройдут бесплатное комплексное обследование, также они получат право на проведение бесплатных ПЦР-тестов. Согласно договору, их жизни и здоровье застрахуют.

Как сказал Шрам, медикам необходимо набрать тысячу человек, уже выразили желание поучаствовать в испытаниях 100 добровольцев.

Центр Шрама получил сертификат на участие в исследованиях, а также лицензию, утвержденную Минздравом. Кроме того, сформирована команда из шести человек, которая будет заниматься испытаниями.

Благодаря проведению исследований на своей базе центр получит от 100 до 200 000 гривен от фирмы-заказчика на приобретение медицинского оборудования.

Ровенское учреждение - первое в Украине, участвующее в этом проекте. Предварительно изъявили такое желание еще медицинские учреждения Харькова, Киева, Львова и Луцка.

Ранее "Страна" сообщала, что на украинцах хотят испытывать шведский препарат для лечения COVID-19.

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