В двух крупных украинских супермаркетах "АТБ" и "Varus" для сотрудников поставщиков изменятся правила посещения магазинов. В частности, без прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста таких работников не будут пускать в магазины.

Соответствующие документы оказались в распоряжении "Страны".

В распоряжении супермаркета "АТБ" сказано, что сотрудников поставщиков не пустят в супермаркеты без наличия:

отрицательного результата тестирования на Covid-19 (ПЦР), который сделан более чем за две недели до посещения заведения;

или ковид-сертификата, документа, подтверждающего получение прививок от коронавируса.

При этом, сотрудники поставщиков "АТБ" должны уколоться первой дозой вакцины до 15 октября, второй - до 15 ноября.

Сотрудников поставщиков супермаркетов и "Varus" не пустят в супермаркеты без наличия:

отрицательного результата тестирования на Covid-19 (ПЦР);

или ковид-сертификата, документа

Что касается работников поставщиков "Varus", то они должны сделать вакцинацию первой дозой до 10 октября, второй - до 10 ноября.

Напомним, в Украине действует желтая зона карантина. Новые правила предполагают ряд привилегий для вакцинированных граждан. Причем как среди персонала бизнеса в сфере услуг, так и среди их клиентов.

Кинотеатры, ТРЦ, рестораны, салоны красоты могут работать без ограничений, если 80% их работников вакцинированы хотя бы одной дозой, а также если они будут пускать к себе только клиентов с ковид-сертификатам, получить которые могут либо вакцинированные, либо переболевшие. Остальным нужно каждые три дня сдавать ПЦР-тесты.

Ранее мы сообщали, как бизнес приспособился к новым правилам карантина.

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