Киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что допускает введение принудительной вакцинации в столице. Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы не хотим доводить до принудительной вакцинации, но дойдем до того, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать. Это как принудительно, но это забота о самом ценном - здоровье людей", - сказал он.

В то же время Кличко уточнил, что сейчас в больницах Киева находится 1200 человек, у которых коронавирус протекает с осложнениями. При этом в городе прививку получили 1 млн 800 тысяч человек.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил, что лица, которым положена обязательная вакцинация, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы во время карантина.

Ранее "Страна" писала, что обязательная вакцинация, которой пугали украинцев, уже на низком старте. Неделю назад на Кабмине анонсировали подготовку документа на эту тему, а 27 сентября его уже выставили на общественное обсуждение на официальном сайте Федерации профсоюзов.