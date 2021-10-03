На сайте президента набрала нужное для рассмотрения Владимиром Зеленским число голосов петиция, призывающая ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию.

Петиция, инициированная Вадимом Бондарем, была опубликована 12 августа. До конца голосования за нее осталось еще 40 дней, но она уже набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Автор предлагает срочно ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Под принудительной вакцинацией он подразумевает в том числе угрозы увольнения и/или недопуска к работе.

Причиной петиции инициатор указывает некомпетентность медицинской системы Украины, которая проявляется в следующем:

перед вакцинацией медицинские работники не проводят обследования на наличие хронических заболеваний; не анализируется реакция на вакцину, а некоторые виды вакцин до сих пор не зарегистрированы и не приняты ВОЗ;

медицинские учреждения путем подписания договора с человеком, который вакцинируется, полностью снимают с себя и своих работников ответственность за последствия;

все государственные учреждения лишают человека права выбора и заставляют прививаться, а в случае отказа угрожают увольнением или отстранением от работы;

качество вакцин, которые ввозят в Украину, сомнительное;

у одной из вакцин до сих пор нет точной инструкции о возможных побочных реакциях;

в Украине случаи о фатальных побочных эффектах после вакцинации не освещаются в прессе и замалчиваются медицинскими учреждениями.

Автор требует обязать правительство брать на себя ответственность за каждого привитого и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья, которые хотя бы теоретически могли быть вызваны вакциной в течение 5 лет с момента прививки.

Как писала "Страна", еще до объявления пандемии Зеленского просили петицией остановить торговлю с КНР и запретить сообщение из-за вспышки в Ухане.

Также мы сообщали, что в конце сентября Апелляционный суд признал карантинные ограничения Кабмина законными.