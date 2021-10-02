Европейское агентство по лекарственным средствам порекомендовало указывать тромбоз, в качестве побочных эффектов вакцины от компании Johnson & Johnson под названием Janssen.

Об этом сообщила официальная пресс-служба агентства и агентство Reuters.

В частности, там сообщили, что PRAC (Комитет по оценке рисков в фармаконадзоре) пришел к выводу о существовании связи между COVID-вакциной Johnson & Johnson и редкими случаями венозной тромбоэмболии, т.е. образования сгустков крови в глубоких венах.

Также рекомендуется к побочным эффектам добавить иммунную тромбоцитопению – состояние, когда, вследствие сбоя, иммунная система начинает бороться с собственными тромбоцитами. Последняя проблема характерна не только для Johnson & Johnson, но и для вакцины от AstraZeneca. Причины таких побочных эффектом остаются неизвестными.

В компании Johnson & Johnson уже отреагировали на заявление европейского регулятора, и согласились обновить информацию по вакцине. Впрочем, там заявляют, что риски возникновения таких побочных эффектов очень низкие.

Напомним, что в середине августа вакцину Janssen от компании Johnson & Johnson внесли в список применяемых в Украине. Теперь после прививки этим препаратом будут выдавать ковид-сертификат. Препарат отличен от всех применяемых на сегодня в Украине (AstraZeneca, Coronavac, Pfizer и Moderna), потому что для полной вакцинации необходим только один укол. Подробнее об этой вакцине читайте здесь.

29 сентября правительство Словении приняло решение временно остановить применение вакцины Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки спустя менее двух недель с момента вакцинации.

Ранее "Страна" уже писала о проблеме вакцины AstraZeneca, связанной со случаями тромбоза. Еще в марте в связи с участившимися случаями тромбоза у пожилых людей и преимущественно женщин вакцину AstraZeneca в Европе и мире пошли многочисленные отказы от ее применения. В конце концов, как известно, в связи с разгорающимся скандалом, ее использование приостанови многие страны Европы и мира.