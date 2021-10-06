В транспорте Мелитополя вводят ограничения. Фото: mv.org.ua

С четверга, 7 октября, в Мелитополе (Запорожская область) местные власти вводят существенные ограничения для общественного транспорта в связи с массовым распространением заболеваемости коронавирусом. В частности, уже с завтрашнего дня в городские автобусы будут пускать пассажиров только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 или документа, подтверждающего вакцинацию. Такие же документы должны быть и у водителей общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте Мелитопольского горсовета. 

Опубликован список документов, которые могут стать пропуском в общественный транспорт Мелитополя:

  • ПЦР-тест
  • Антиген тест
  • Справка о вакцинации
  • Справка о выздоровлении после COVID-19
  • Ковид-сертификат

Учащихся возрастом младше 18 лет в городские автобусные маршруты общего пользования пустят при наличии справки из учебного заведения.

Ранее "Страна" писала о том, что главный санврач Украины объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях "красной" зоны.

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