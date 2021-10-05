В Украине продолжается рост заболеваемости Covid-19. Из больниц в разных регионах начали публиковать фотографии с очередями из "скорых" у отделений, а медики пишут, что нагрузка выросла в разы.

И, судя по статистике, в некоторых областях заполнены уже более 70% коек для ковид-пациентов.

Разбирались, какая ситуация в больницах и что говорит статистика.

Очереди из "скорых"

В некоторых городах, которые оказались в шаге от "красной" зоны, больницы едва справляются с потоком пациентов, заболевших коронавирусом.

Так, в Харькове со 2 октября для приема ковид-пациентов открылся Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения ("чернобыльский диспансер"). В первый же день работы он заполнился тяжелыми больными, которые нуждаются в кислороде.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель директора больницы Елена Омельяненко. По ее словам, за сутки в диспансере приняли 141 человека. Это больные с тяжелой формой Covid-19.

"Все тяжелые, все на кислороде. Врачи, медсестры, санитарки до конца смены просто падают с ног. Очередь из машин скорой помощи показывали во всех новостях. Друзья, подумайте, а может носить маску - это не так уж трудно? А может, если вы пропустите какое-то общественное мероприятие, это не так уж и страшно?" - написала Елена Омельяненко.

Похожая ситуация в одной из больниц Львова, где зафиксировали рекордное количество пациентов с коронавирусом, а из машин скорой помощи образовалась очередь.

"Наши реалии. Подъезд в изолятор, где принимают больных с подозрением #covid19. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек.

По состоянию на утро (5 октября, - Ред.) в стационаре уже 409 подтвержденных случаев. Вакцинированных - 1", - сообщила пресс-секретарь Клинической больницы скорой медицинской помощи Кристина Каспшишак на своей странице в Facebook.

Она опубликовала фотографию, на которой в очереди ожидают шесть машин скорой помощи.

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы Сергей Рыженко сообщил о том, что реанимация перегружена ковид-больными.

"Уже всем понятно, что ковид не подлежит никаким прогнозам. Каждую минуту в мире умирает 5 человек, и почти все они - невакцинированные. Сегодня реанимация Мечникова полностью перегружена. У нас 25 больных ковидом в очень тяжелом состоянии. Люди болеют семьями. Сейчас в больнице находится три семьи с тяжелой формой Covid-19", - сказал Сергей Рыженко.

По его словам, у больных коронавирусом симптомы очень тяжелые. Вследствие болезни страдают не только легкие, но и почки. Часть пациентов требует перехода на диализ.

Сложная ситуация в киевской городской клинической больницей № 6 - Медгородок.

"Семь скорых около приемного отделения больницы в Медгородке. Ковид-волна в реальности", - написал журналист Алексей Мустафин, обнародовав соответствующее фото.

По данным Мустафина, только в этой больнице шесть умерших от коронавируса за сутки.

При этом украинцы пишут о неудовлетворительных условиях больничных палат. Так, например, пользовательница Facebook Валентина Додика описала, в каких условиях врачебный персонал инфекционного отделения Ахтырской ЦРБ (Сумская область) спасает от смерти больных коронавирусом:

"Нечеловеческие условия пребывания больных ковидом в инфекционном отделении Ахтырской ЦРБ. Холод, сырость, ужас. Позор, мэру, депутатам, руководству больницы.

Низкий поклон персоналу за спасение человеческой жизни. Вы настоящие герои, вы люди с большой буквы", - написала она.

Госпитализация выросла в 3-4 раза

В Украине продолжается рост госпитализаций ковид-больных. Мы проанализировали этот показатель, а также данные по заполненности больничного фонда за последние семь дней с 28 сентября по 4 октября.

Госпитализация за сутки. По сравнению с ситуацией на начало сентября, то есть месяц назад, госпитализация выросла в три-четыре раза.

Если в первую неделю сентября ежедневно госпитализировали около 600-1000 человек, то за последние семь дней в будни госпитализировали по 2400-3000 человек. На выходных показатель традиционно меньше - но все равно речь шла о цифрах 1600-1900 человек (против 400-600 в первую неделю сентября).

Госпитализация за предыдущие семь дней. Данные с сайта health-security.rnbo.gov.ua

Если посмотреть статистику по регионам за последние семь дней, то интенсивнее всего в процентном соотношении к предыдущей неделе госпитализировали в Тернопольской, Закарпатской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой областях.

В количественном отношении больше всего госпитализированных в Киеве, Львове, Харькове, Запорожье.

Карта госпитализаций за сутки. Данные с сайта health-security.rnbo.gov.ua

Заполненность ковид-коек. Что касается заполненности койко-фонда для больных с Covid-19, то в целом по Украине занято 54,9% мест (22 760 из 41 474). Семерка регионов, где занято больше всего таких мест в больницах выглядит так:

Черновецкая область - 74,2% (789 из 1 064)

Харьковская область - 72,4% (1 974 из 2 725)

Волынская область - 71,4% (680 из 952)

Хмельницкая область - 70,7% (848 из 1 200)

Одесская область - 70,1% (1 599 з 2 280)

Донецкая область - 70% (1 552 из 2 217)

Запорожская область - 69% (1 306 из 1 892).

Заполненность ковид-коек по регионам. Данные с сайта health-security.rnbo.gov.ua

Что говорят в Минздраве

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается с ноября до середины декабря.

"Ситуация в регионах быстро ухудшается. Несколько регионов уже находятся в оранжевой зоне. Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему - от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда будет максимальная нагрузка на систему здравоохранения", - рассказал Кузин в эфире программы "Cніданок" на "1+1".

По его словам, сейчас в Украине развернута сеть больниц первой волны для инфицированных коронавирусом, где почти 98% коек с подведенным кислородом. Речь идет о 44 тысячах коек.

"Дополнительно можем развернуть до 70 000 коек. В каждой области есть резервные больницы - одна, две или даже три, которые будут работать в худшем случае", - Анонсировал представитель Минздрава и выразил уверенность, что даже при худшем сценарии в Украине хватит и коек, и кислорода.

Впрочем, ситуация на местах пока противоречит этой уверенности.