В понедельник, 4 октября, появилась оперативная информация с коронавирусного фронта Украины. Общее число зараженных с начала эпидемии в стране увеличилось еще на 4 821 человека.

Напомним, что вчера, 3 октября в стране официально было выявлено 7 967 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 114 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 56 889).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 1 116 человека (с начала эпидемии 2 264 523 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 448 детей и 50 медиков.

По данным авторитетного университета имени Хопкинса на утро понедельника (данные на 07.55 - Ред.) на Земле уже 234 897 787 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на утро 4 октября такова: Харьковская область (592 новых случая), Черновицкая область (410), Днепропетровская область (393), Житомирская область (301) и Львовская область (295).

Ранее мы в материале "Вакцинированные - отдельно, непривитые - отдельно" рассказали, как бизнес в Украине приспособился к новым правилам карантина.

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