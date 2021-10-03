За неделю в России от коронавируса умерли 6 018 человек, что стало абсолютным рекордом с начала пандемии. Предыдущий максимум - 5 682 умерших - был зафиксирован неделей ранее.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За 7 дней штаб зарегистрировал 6 018 смертей от нового заболевания. В общей сложности с начала пандемии в стране, по информации штаба, из-за коронавируса умерли 209 918 человек, или 2,77% всех заболевших. При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Ранее стало известно, что из-за высокого уровня заражения школьников в т.н. "ДНР" отправили на трехнедельные каникулы - с 27 сентября до 17 октября.

Как писала "Страна", 30 сентября Украина также вошла в топ-3 стран мира по смертности и новым случаям коронавируса. В нашей стране за сутки коронавирус выявили у 11 757 человек. На втором месте оказалась Россия (+23 888) и на первом месте - Филиппины (+14 286).