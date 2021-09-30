Украина заняла третье место по смертности от коронавируса. Фото: "Страна"

В четверг, 30 сентября, Украина, где за прошедшие сутки коронавирус выявили у 11 757 человек, вошла в тройку стран мира с самым высоким суточным приростом новых случаев Covid-19. По количеству смертей пациентов с коронавирусом за сутки нашла страна также вошла в Топ-3.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometer.

Согласно данным сайта, по количеству новых случаев коронавируса, выявленных за прошедшие сутки, 29 сентября, Украина занимает второе место в Европе. Первая среди европейских стран в этом антирейтинге Россия.

Среди стран мира Украина занимает третье место по количеству выявленных новых случаев коронавируса за сутки, на первых двух местах - Россия (+23 888) и Филиппины (+14 286).

 

Рейтинг стран по смертности от коронавируса

Рейтинг стран по смертности от коронавируса

Кроме того, Украина заняла второе место среди европейских стран (на первом - Россия) и третье среди стран мира (впереди Россия и Мексика) по количеству пациентов с коронавирусом, которые умерли в течение суток. В Украине за прошедшие сутки скончались 194 таких пациента, в России - 867.

Рейтинг стран по смертности от коронавируса

Рейтинг стран по смертности от коронавируса

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что избежать "красной" зоны карантина Украине не удастся.

Также "Страна" подробно разбиралась, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун.

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