В четверг, 30 сентября, Украина, где за прошедшие сутки коронавирус выявили у 11 757 человек, вошла в тройку стран мира с самым высоким суточным приростом новых случаев Covid-19. По количеству смертей пациентов с коронавирусом за сутки нашла страна также вошла в Топ-3.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometer.

Согласно данным сайта, по количеству новых случаев коронавируса, выявленных за прошедшие сутки, 29 сентября, Украина занимает второе место в Европе. Первая среди европейских стран в этом антирейтинге Россия.

Среди стран мира Украина занимает третье место по количеству выявленных новых случаев коронавируса за сутки, на первых двух местах - Россия (+23 888) и Филиппины (+14 286).

Кроме того, Украина заняла второе место среди европейских стран (на первом - Россия) и третье среди стран мира (впереди Россия и Мексика) по количеству пациентов с коронавирусом, которые умерли в течение суток. В Украине за прошедшие сутки скончались 194 таких пациента, в России - 867.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что избежать "красной" зоны карантина Украине не удастся.

Также "Страна" подробно разбиралась, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун.