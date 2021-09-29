Власти города Харбин на севере Китая без согласия хозяйки усыпили трех ее домашних кошек, заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает британское издание Independent.

Чуть более недели назад, 21 сентября, у владелицы животных выявили коронавирус. Перед тем, как уйти на изоляцию, женщина оставила домашним любимцам еду и воду. А местная служба по контролю за заболеваниями сделал кошкам тест на COVID-19. И тот дал положительный результат.

Несмотря на онлайн-обращения хозяйки животных, 28 сентября их усыпили. По словам сотрудников службы, они приняли такое решение, потому что "не существует профессионального лечения животных, инфицированных новым коронавирусом". Власти утверждают, что переносящие коронавирус кошки стали бы угрозой для всех жителей дома.

Несмотря на эти благие намерения, действия сотрудников службы вызвали возмущение в китайских социальных сетях.

"Откровенно говоря, это грубый, простой и ленивый способ показать власть - просто чтобы избежать ответственности", - высказался один из пользователей в Weibo.

Между тем ученые считают, что риск передачи инфекции от домашних животных людям низок. Пока за всю пандемию не было подтвержденных сообщений о заражении человека от кошки, в отличие от ситуации с выращиваемой норкой в ​​Европе.

Еще в начале пандемии "Страна" писала, что в Китае коронавирусом заразились 15% кошек.

Мы также сообщали об открытии ученых, что кошки и хорьки могут болеть коронавирусом и передавать его другим животным.