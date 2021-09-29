В то время, как в Украине ужесточили карантин из-за роста новых случаев Covid-19, в Швеции решили отменить почти все ограничения из-за высокого уровня вакцинации в стране.

Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

Уже со среды, 29 сентября, в Швеции отменяются ограничения на количество участников общественных и частных мероприятий. Таким образом, в стране можно посещать рестораны, ночные клубы и концерты.

Кроме того, тем, кто работал удаленно, с сегодняшнего дня можно переходить на работу в офис, так как с 29 сентября отменили рекомендацию Шведского агентства общественного здравоохранения о дистанционной работе.

Вместе с тем, не вакцинированным жителям страны рекомендуется держаться на расстоянии и избегать мест массового скопления людей.

По данным телеканала, 83,6% жителей Швеции получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 76,5% привиты полностью.

Раннее мы рассказывали, что Норвегия отменила карантинные коронавирусные ограничения.

Между тем, в Вене усилили карантинные ограничения. В ночные рестораны и клубы теперь пускают только вакцинированных.