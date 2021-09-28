Во вторник, 28 сентября, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Однако показатели в четырех регионах соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В трех областях Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. Согласно норме "зеленой" зоны карантина, такой показатель не должен превышать 50%. Однако в Донецкой области он составляет 68,1%, в Тернопольской - 50,3%, а в Черкасской - 73,8%. При чем во всех трех регионах данный показатель превышен уже третий день подряд.

Кроме того, в Черновицкой области превышен уровень загруженности коек с кислородом, он составляет 67,1%.

Между тем, в Украине продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки, 27 сентября, зафиксировали 6 552 новых случая. В Киеве был выявлен 461 случай заражения COVID-19.

Также "Страна" сообщала, что в Минздраве прогнозируют скорый переход четырех областей в "красную" зону карантина. Ужесточить правила карантина могут в Житомирской, Харьковской, Луганской и Львовской областях.

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