Во вторник, 28 сентября, появились свежие данные о ситуации с распространением COVID-19 в стране. Итак, общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло еще на 6 552 человек с начала эпидемии.

Напомним, что вчера, 27 сентября в стране официально было выявлено 3 007 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 143 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 55 863).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 2 927 человек (с начала эпидемии 2 248 071 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 574 детей и 165 медиков.

А по данным университета имени Хопкинса на утро вторника на Земле уже 232 316 272 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на 08.10 28 сентября такова: Днепропетровская область (595 новых заражений), Харьковская область (547), Донецкая область (528), Запорожская область (500).

В Киеве выявлен 461 случай.

Ранее мы сообщали, что власти США могут запретить въезд на территорию страну всем людям, привитым российской вакциной Спутник V.

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