Компания Pfizer объявила о начале следующей фазы испытаний перорального противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики Covid-19.

Об этом сообщает пресс-релиз компании Pfizer в понедельник, 27 сентября.

Президент научно-исследовательских и медицинских исследований компании Pfizer доктор Микаэль Дольстен заявил, что в случае успеха эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии - еще до того, как у него появится возможность широко распространиться, потенциально предотвращая симптоматическую заболеваемость тех, кто подвергся его влиянию, и подавляя появление инфекции у других людей.

Отмечается, что испытания фазы 2/3 являются частью глобальной программы клинических исследований и охватывает до 2660 человек, которым исполнилось 18 лет и которые живут в одном месте с лицом с подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2.

Участники будут разделены на две группы - одним будут давать препарат PF-07321332, другим плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней.

Основная цель исследований - оценить безопасность и эффективность для предотвращения подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 и ее симптомов до 14 дня.

Данные Pfizer подтверждают, что результаты клинического испытания первой фазы показывают безопасность препарата PF-07321332 и его хорошую переносимость.

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