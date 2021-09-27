В случае введения в каком-либо регионе Украины ограничений, соответствующих "красной" зоне эпидемопасности, решение о работе общественного транспорта в этих условиях будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил замглавы Минздрава - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

"По сути областные комиссии могут принимать решение о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет. Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пробовали внедрять такие меры - они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в пределах одного автобуса, троллейбуса, трамвая", - объяснил Кузин.

По его словам, полная отмена работы транспорта также невозможна, поскольку это повлияет на инфраструктурные вопросы, работу объектов критической инфраструктуры на уровне областей.

"Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству. Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте. В результате внедрения таких мер можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров",- рассказал Кузин.

Напомним, новых зараженных ковидом в Украине за сутки больше 3 000 человек, летальных исходов - 94. По состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Украине уже пять областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина. Остальные регионы пребывают в "желтой" противоэпидемической зоне.

Также "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.