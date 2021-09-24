Украинское Министерство экономики 24 сентября опубликовало обзор инфляции за август 2021 года. В документе говорится, что рост цен в текущем году будет выше, чем в предыдущем, но это - плата за оздоровление экономики после карантина.

В ведомстве отметили, что в августе в Украине имела место дефляция и увидели признаки так называемой инфляционной усталости, "когда динамика большинства цен, возможно временно, но исчерпала потенциал роста".

Однако позже скачок вверх мировых цен на энергоносители сделал невозможным затухание инфляционной динамики.

"Следовательно, ожидается, что уровень инфляционной активности в этом году будет выше прошлогоднего, в результате преимущественно как действия фактора внешних цен, в том числе и на энергоносители, высокой затратной составляющей (через динамику цен производителей), так и фактора реализации отложенного спроса. Но такая динамика не может рассматриваться как угроза для экономики в целом и для ускорения, собственно, потребительской инфляции в дальнейшей перспективе. То есть инфляцию 2021 следует рассматривать как вполне обусловленную "плату" за оздоровление экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина", - сказано в отчете.

Ранее "Страна" сообщала, что в августе в Украине рекордно выросла средняя таможенная стоимость импортируемого природного газа.

Также мы писали, что в июле инфляция в Украине впервые за три года превысила 10%.