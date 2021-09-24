Немецкая компания Deutsche Energiepool, которая поставляет газ промышленным предприятиям и муниципальным коммунальным службам, прекратила снабжать клиентов голубым топливом. Причиной стал скачок цен на него.

Такое уведомление опубликовано на сайте компании.

В нем говорится, что многие клиенты в последние дни получили от компании сообщения о расторжении контрактов на поставку природного газа. И Deutsche Energiepool хочет это прокомментировать.

Ее руководство отметило, что на заправках ФРГ и Европы в последние несколько месяцев растут цены на энергоносители. На рынке электроэнергии и природного газа происходит то же самое, только гораздо ощутимее.

"За последние несколько месяцев закупочные цены на природный газ и электроэнергию на фьючерсном рынке выросли втрое, а цены на краткосрочные закупки выросли примерно в пять раз. Вряд ли кто-то на энергетическом рынке ожидал такого стремительного и беспрецедентного развития. В то время как в августе 2020 года природный газ предлагался на спотовом рынке по цене до 4,80 евро за МВтч, сейчас мы достигли цены 75,04 евро за МВтч (20 сентября 2021 года). Этому не видно конца, так как европейские газохранилища во многих местах практически пустуют", - говорится в тексте на сайте.

В компании добавили: ее собственные закупочные цены примерно утроились. Кроме того, вполне вероятно введение ограничений на закупки. И находиться в таком положении экономически невыгодно.

"Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие из заключенных нами контрактов. Кроме того, мы решили полностью прекратить подачу природного газа по всей стране. Чтобы гарантировать сохранение всех рабочих мест в нашей компании, в будущем мы сконцентрируемся на услугах в энергетическом секторе", - сказано в заявлении.

После расторжения контракта компания пообещала как можно скорее подготовить окончательный расчет и отправить его клиентам по почте.

Выполнять поставки вместо Deutsche Energiepool клиентам предприятия пока будет компания Eon.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии взмыли до небес цены на отопление.

Также мы приводили объяснения немецких властей, почему растут цены на энергоносители. Причем в Германии в скачке стоимости газа не винят Россию.