По состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Украине уже пять областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина. Остальные регионы пребывают в "желтой" противоэпидемической зоне, о чем свидетельствуют данные Минздрава.

Так, динамика госпитализаций больных коронавирусом превышена в следующих областях (допустимый показатель – до 50%):

Днепропетровская – 53,8%;

Донецкая – 84,5%;

Кировоградская – 64,5%;

Тернопольская – 94,5%;

Черкасская – 95,2%.

Известно, что лучше всего ситуация с госпитализациями ситуация обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3%.

Напомним, за сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Вчера мы писали, что таких областей в Украине было четыре. При чем в Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях превышение показателя госпитализаций фиксировали уже три дня к ряду.

Также "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.