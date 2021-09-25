В Министерстве образования и науки обещают, что зарплаты учителей, несмотря на карантин, и даже в случае перевода школ на дистанционку, урезать не будут.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По словам Шкарлета, сейчас учителя переживают, что на фоне карантина их зарплаты урежут или уменьшат. Министр заявил, что учителей не могут лишить зарплаты. Кроме того, заработную плату не могут сократить из-за перехода учреждения на дистанционку.

Нормы касаемо выплат зарплат учителям прописаны в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

Напомним, "Страна" писала о том, что Украина перешла в желтую зону карантина. Теперь если в школах привито менее 80% учителей, их должны не закрывать, а переводить на дистанционку.

Также мы сообщали, что в школах Киева организуют пункты для вакцинации учителей, их семей и родителей учеников, чтобы ускорить прививочную кампанию.

Кроме того, сообщалось, что во Львовской области лишь 10% школ могут работать очно после перехода в "желтую" зону.