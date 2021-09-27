Президент США Джо Байден сделал ревакцинацию от COVID-19 третьей дозой. Это произошло спустя несколько дней после того, как федеральные регулирующие органы рекомендовали третью дозу вакцины Pfizer для американцев в возрасте старше 65 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Фейсбуке.

78-летний Байден получил дополнительную дозу 27 сентября около 13:00 по вашингтонскому времени (в 20:00 по Киеву).

Первую прививку глава Белого дома сделал 21 декабря, а вторую дозу ему ввели через три недели, 11 января. Он иммунизировался вместе со своей женой Джилл Байден.

Выступая накануне, в пятницу, после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрили третью дозу Pfizer, Байден сказал репортерам о намерении ввести себе бустерный укол.

"Я сделаю ревакцинацию. Трудно признать, что мне больше 65, но я сделаю третий укол", - пошутил президент.

На прошлой неделе Байден также объявил, что США закупают еще 500 миллионов доз вакцины Pfizer (в общей сложности один миллиард в течение следующего года) для пожертвований менее обеспеченным странам.

56-летняя вице-президент Камала Харрис получила вакцину Moderna, которой федеральные регулирующие органы еще не разрешили ревакцинироваться, но, как ожидается, они сделают это в ближайшие недели. Регулирующие органы также ожидают данных о безопасности и эффективности бустерной дозы для однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson.

Ранее "Страна" рассказывала, как вакцинировались лидеры зарубежных стран, в том числе Байден.

Мы также сообщали, что привился Владимир Зеленский, при этом попозировав перед фотографами с голым торсом.