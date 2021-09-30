На территории Украины с каждым днем растет количество новых пациентов с коронавирусом. Однако, избежать введения "красной" или "оранжевой" зоны карантина в стране не получится.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

По его словам, избежать введения ограничений в Украине по параметрам "красной" или "оранжевой" зоны не удастся.

Рауцкий добавил, что "антивакцинальная" кампания в Украине привела к негативным результатам. Он считает, что, несмотря на доступность сегодня вакцин от COVID-19, а также их бесплатность для населения, многие украинцы игнорируют эту меру, которая способна противостоять развитию пандемии.

Глава комитета уточнил, что сегодня за сутки выявили более 9 тысяч заболевших коронавирусом, а осенью характерны вспышки разных респираторных заболеваний, в том числе и гриппа.

"В этом году введено понятие адаптивного карантина. Всю страну переводить в красную зону нет смысла. Это могут быть область, город, или район по решению местной комиссии. Если будут превышены показатели, которые определяют показатели для "оранжевой" или "красной" зоны — это уже будет на местах. Тотально в Украине действует желтая зона предупреждения. К сожалению, избежать красных зон и оранжевых зон нам не удастся", — заявил Радуцкий.

Напомним, с 23 сентября в Украине усилили карантин. При этом для вакцинированных оставили гораздо больше возможностей, нежели для тех, кто не делал прививку от коронавируса. "Страна" ранее подробно писала о том, как в Украине поменяли правила "желтой" и "красной" зоны карантина.

Кроме этого, уже в октябре наша страна может оказаться в тройке "антилидеров" по темпам распространения Сovid-19.