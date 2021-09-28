По состоянию на вторник, 28 сентября, Украина, где за сутки заразились коронавирусом более 7000 человек, находится в первой пятерке стран по уровню заболеваемости Covid-19. Однако уже в октябре наша страна может оказаться в тройке "антилидеров".

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за минувшую неделю темпы по распространению коронавируса и госпитализациям немного замедлились, однако эти показатели остаются неутешительными.

Ганиченко добавил, что госпитализаций стало больше на 28% (на прошлой неделе этот показатель составил +51%), число новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе +68%).

"Сейчас Украина находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости Covid-19. За две недели наша страна может войти в тройку лидеров", - сказал он.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как штамм "Дельта" ускоряет пандемию в Украине.

Кроме того, мы разбирались, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун.