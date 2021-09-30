Четверг, 30 сентября, принес новые тревожные известия с ковидного фронта. Общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло еще на 11 757 человек с начала эпидемии.

Напомним, что вчера, 29 сентября в стране официально было выявлено 9 666 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 194 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 56 274).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 3 839 человек (с начала эпидемии 2 255 191 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 1 054 детей и 242 медиков.

А по данным университета имени Хопкинса на утро четверга на Земле уже 233 231 373 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на 08.10 30 сентября такова: Харьковская область (1 087 новых случаев), Львовская область (927), Днепропетровская область (926), Одесская область (752) и Донецкая область (739).

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