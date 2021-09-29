Украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, какие вакцины от коронавируса будут утилизировать в конце сентября. Уничтожат только те препараты, температурный режим хранения которых был нарушен в начале лета.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом чиновник сказал журналистам 29 сентября.

"Помните информацию, что при транспортировке одной их первых поставок вакцины Pfizer был нарушен температурный режим? У нас не было четкого доказательства, что температурный режим не был нарушен, поэтому она (вакцина - Ред.) хранится на складе. Срок годности заканчивается исключительно у тех доз, температурный режим которых был нарушен", - сказал Ляшко.

Он добавил, что сейчас идет судебный процесс между поставщиком вакцин и логистом.

Также министр сказал, что 1 700 доз вакцины AstraZeneca, у которых также заканчивается срок хранения 30 сентября, используют до конца месяца.

Ляшко уточнил, что в целом проблем с остатками неиспользованных вакцин нет и никому передавать или перепродавать их не собираются. Министр подчеркнул, что в Украине не применяют просроченные вакцины.

Кроме того, чиновник заявил, что Минздрав не рассматривает возможности утилизации или введения в качестве третьей дозы вакцин от COVID-19, срок годности которых заканчивается. Такие вакцины, по его словам, активно используют для проведения вакцинации в первую очередь.

По информации Минздрава, к 28 сентября было 35 676 доз вакцин от COVID-19, срок годности которых заканчивается 30 сентября. Это 1 640 доз AstraZeneca и 34 036 доз Pfizer.

"Страна" писала о скандале в Харькове с несоблюдением температурного режима при хранении и перевозке вакцины Pfizer.

Спустя несколько дней после шумихи уже в Чернигове обнаружили грубые нарушения хранения Pfizer.