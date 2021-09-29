Принадлежащий Google видеохостинг YouTube станет блокировать видеоролики, в которых говорится о неэффективности и опасности каких-либо официальных одобренных вакцин. Имеются в виду вакцины от разных заболеваний, а не только от коронавирусной инфекции. Хотя ранее это правило распространялось только на прививки от коронавируса.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Такая мера направлена в первую очередь против каналов, связанных с известными в США противниками вакцинации Джозефом Мерколой и Робертом Кеннеди-младшим. По мнению экспертов, на них лежит часть ответственности за распространение скептического отношения к практике вакцинации, что уже привело к снижению темпов вакцинации от коронавируса в Штатах. По данным газеты, в США обеими дозами были привиты около 56% граждан, тогда как в Канаде - 71%.

Как пояснил изданию вице-президент YouTube Мэтт Хэлприн, видеоплатформа не пошла на ужесточение цензуры раньше, поскольку была сосредоточена на борьбе с непроверенной информацией о вакцинах против коронавируса.

"Разработка здравой политики требует времени. Мы хотели принять политику, которая отличалась бы комплексностью, применимостью и адекватностью", - сказал Хэлприн.

Новые правила позволят пользователям рассказывать о своем личном опыте вакцинации. Также разрешены научные дискуссии и материалы об исторических успехах или провалах вакцинации, добавил Хэлприн.

"Мы станем убирать утверждения, что вакцины опасны и вызывают разные последствия для организма, что вакцины вызывают аутизм, рак, бесплодие или содержат микрочипы", - рассказал вице-президент.

Полгода назад похожие шаги предприняла компания Facebook. Однако страницы Мерколы и Кеннеди по-прежнему там доступны - так же как и их аккаунты в Twitter.

Буквально на днях "Страна" сообщала о запрете YouTube публиковать ролики, которые ставят под сомнение итоги всех президентских выборов в США и последних парламентских - в Германии.

Мы также писали, что Фонд защиты свободы слова призвал международные организации защитить свободу в интернете и обратить внимание на попытки властей Украины контролировать работу популярных сервисов, включая YouTube.