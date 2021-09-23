Сидящий в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму. Он обрушился с критикой не на власть, как следовало бы ожидать, а на Apple, Google, YouTube и Telegram за блокировку оппозиционных ресурсов.

Об этом он написал в своем Фейсбуке 23 сентября.

"Если что-то и удивило меня на прошедших выборах, то совсем не Путин, фальсифицирующий результаты, а то, как покорно всемогущий Big Tech превратился в его помощников. Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота. Эти "экстремистские", по мнению Путина, программы содержали всего лишь информацию о кандидатах оппозиции в вашем округе", - пожаловался Навальный.

Он заметил, что "по закону и здравому смыслу" каждый имеет право призывать голосовать (или не голосовать) за кого угодно. В случае же с оппозиционными ресурсами "само намерение организовать избирателей, чтобы потеснить партию власти, было объявлено преступным, а Big Tech согласился с этим".

Навальный сделал вывод: своими действиями технологические гиганты признали "право авторитарного вора подчинить себе и интернет", превратив его в инструмент удержания власти.

"Одно дело, когда интернет-монополистами рулят милые свободолюбивые нерды (от англ. nerd - болван; человек, не умеющий жить в обществе, но одержимый наукой и технологией - Ред.) с твердыми жизненными принципами. Совсем другое - когда у руля люди одновременно и трусливые, и алчные. Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о "make the world a better place", но внутри это лжецы и лицемеры", - пустился в философию Навальный.

Он сослался на СМИ, которые пишут, что Кремль заставил Big Tech пойти на уступки, предъявив им чуть ли не список сотрудников, подлежащих аресту.

"Если это так, то молчать об этом - худшее преступление. Это поощрение террориста, захватывающего заложников. Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т.д., - честные и хорошие люди. Призываю их не мириться с трусостью своих боссов", - написал оппозиционер.

В конце он признался, что "страшно огорчен и разочарован" Павлом Дуровым, которого не ожидал увидеть "в списке путинских блокировщиков".

"Вроде совсем недавно я выступал на митинге, созванном против блокировки Кремлем самого Telegram. И снова бы выступил, кстати. То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших", - резюмировал Навальный.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская Верховная Рада не признала выборы в Госдуму России.

Также мы писали, что Турция отказалась признавать голосование в Госдуму в Крыму.