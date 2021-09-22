Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намеренна разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Государственную думу РФ, в которых приняли участие избиратели в Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Цитирует министра иностранных дел телеканал "Дом" в своем Telegram-канале вечером в среду, 22 сентября.

Кулеба заявил, что на данный момент Украине нет смысла разрывать дипотношения с Российской Федерацией. По его словам, этот вопрос нужно было поднимать еще в 2014 году.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений - это высшая мера наказания", - сказал глава МИД Украины.

Также Кулеба добавил, что пользы от разрыва дипотношений с РФ сейчас не будет.

"...У нас и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать - это не разумный шаг", - сказал он.

Напомним, жители "ЛДНР" с российскими паспортами приняли участие в выборах в Госдуму РФ 17 сентября. Голосование проходило в режиме онлайн на территории "республик" и очно в Ростовской области.

На выборах в Госдуму всего приняли участие чуть больше 200 тысяч жителей "ЛДНР" с российскими паспортами.

Ранее мы писали, что Верховная Рада не признала выборы в Госдуму России. В заявлении парламента обращается внимание на нарушения Россией норм международного гуманитарного права.

Также сообщали, что СБУ открыла дело о госизмене из-за выборов в Госдуму на территории Крыма.