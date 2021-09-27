Видеохостинг YouTube ввел на своей платформе новые правила. Отныне на этом сервисе запрещено размещать контент, который ставит под сомнение утвержденные итоги выборов.

Правило касается пока не всех выборов, а только всех президентских - в США и парламентских выборов 2021 года в ФРГ.

Новые правила размещены в разделе "Справочный центр" под заголовком "Информация для авторов.

Вот что недопустимо на YouTube".

"Контент, ставящий под сомнение исход выборов. В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты", - сказано в разделе.

Также в тексте содержится ремарка, что приведенный список не является исчерпывающим.

Между тем критиковать выборы в России, судя по всему, можно и нужно. Так, в США на следующий же день после голосования на выборах в Госдуму РФ заявили, что они прошли "в условиях, не способствующих свободному и справедливому избирательному процессу".

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день голосования в России Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store после того, как им пригрозили уголовными делами в России.