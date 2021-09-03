Фонд защиты свободы слова призвал международные организации защитить свободу в Интернете и обратить внимание на попытки властей Украины начать контролировать работу популярных сервисов. С таким обращением Фонд обратился после того, как глава Минцифры попросил передать модерацию YouTube в руки "независимых" украинских редакторов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд обратился с письмом к ряду организаций и высокопоставленных лиц, в том числе и к представителям ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, членам комитета Европарламента и руководителю Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу.

В письме напомнили, что в последний день лета во время Визита в Вашингтон министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на встрече с вице-президентом Google Караном Бхатия потребовал передать контроль над содержанием украинского YouTube Music и YouTube неким "украинским редакторам".

"Кроме того, украинское правительство все настойчивее требует от Google и Youtube открыть местные представительства в Украине. Цель та же – через подконтрольные власти администрации этих соцсетей модерировать и контролировать контент, доступный для просмотра украинскими пользователями.

Фонд защиты свободы слова считает желание украинских властей управлять содержанием наиболее популярных социальных сетей – это очередная неприкрытая попытка ограничить свободу слова в Интернете. Мы просим ведущие международные организации использовать свой авторитет и влияние, чтобы пресечь эту попытку государственной цензуры.

Необходимо остановить тотальное наступление на свободу слова со стороны авторитарного режима Зеленского", - сказано в сообщении.

В Фонде считают, что после закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и санкций против издания "Страна.юа" и "Шарий.нет", власть решила взять под контроль и YouTube. Такие действия назвали грубым нарушение основных прав и свобод украинцев.

"По нашему глубокому убеждению, представители украинской власти руководствуются исключительно политическими соображениями, что, к нашему глубочайшему сожалению, может привести к углублению раскола в украинском обществе в то время, когда вызовы, перед которыми оказалось государство, требуют его сплочения.

Состоянием демократии и свободой слова также обеспокоены международные организации. Уничтожение президентом Украины Владимиром Зеленским независимых СМИ мировая общественность назвала цензурой, немотивированным преследованием и нарушением прав человека.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность в связи с введенными в феврале властями Украины санкциями, приведшими к закрытию телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и требует от украинской власти восстановить вещание незаконно закрытых СМИ. В настоящее время оно изучает, соответствуют ли международным нормам в сфере прав человека новые санкции властей – против блогера Анатолия Шария и онлайн-издания "Страна.ua".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Тереза Рибейро выразила обеспокоенность введением Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против ряда СМИ, рекомендовав проводить тщательную проверку каждого издания, прежде чем вводить ограничения против них.

Также накануне визита Зеленского в США Президент Freedom House в письме Байдену написал о внесудебных расправах над СМИ в Украине. В нем Майкл Абрамовиц высказал тревогу относительно практики внесудебных расправ над украинскими СМИ, которые в последнее время практикует президент Владимир Зеленский через решения СНБО.

А в резолюции Европарламента идет речь о прекращении политически мотивированных преследований СМИ и гарантировании соблюдения прав человека и гражданских свобод.

Фонд защиты свободы слова призывает международные организации и общественные движения, которые защищают свободу Интернета, обратить внимание на попытки властей Украины взять под контроль работу популярных социальных сетей и сервисов", - сказано в сообщении.

Напомним, Минцифры просит Google, чтобы украинские редакторы YouTube не выдавали российский контент в рекомендациях.