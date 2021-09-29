В среду, 29 сентября, общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло еще на 9 666 человек с начала эпидемии.

Напомним, что вчера, 28 сентября в стране официально было выявлено 6 552 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 217 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 56 080).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 3 281 человек (с начала эпидемии 2 251 352 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 953 детей и 204 медиков.

А по данным университета имени Хопкинса на утро среды на Земле уже 232 764 834 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на 08.10 28 сентября такова: Харьковская область (976 новых случаев), Днепропетровская область (787), Донецкая область (699), Одесская область (662) и Запорожская область (592).

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