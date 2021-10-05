Во одной из больниц Львова, который оказался в шаге от "красной" зоны карантина, зафиксировали рекордное количество пациентов с коронавирусом. Из машин "Скорой помощи" образовалась очередь.

Об этом сообщает пресс-секретарь Клинической больницы скорой медицинской помощи Кристина Каспшишак на своей странице в Facebook.

Она опубликовала фотографию, на которой в очередь выстроились шесть машин "Скорой помощи". Колона машин образовалась возле подъезда к изолятору, где принимают больных с подозрением на коронавирус.

"За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек", - рассказала пресс-секретарь.

Согласно ее данным, по состоянию на утро 5 октября в стационарном отделении больницы уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них вакцинирован только один человек.

Между тем, по данным на 5 октября общее число зараженных с начала эпидемии в стране увеличилось еще на 9 846 человек.

Напомним, в конце сентября Украина вошла в топ-3 стран мира по смертности и новым случаям коронавируса.