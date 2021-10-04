По состоянию на сегодняшний день, прививку от Covid-19 в Украине, где ухудшается ситуация с коронавирусом, получили около трех миллионов пенсионеров из 11 млн (около 25%). Президент Украины Владимир Зеленский призывает Минздрав и Министерство информационной политики активизировать информационную кампанию о важности вакцинации граждан от коронавируса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии в понедельник, 4 октября.

"Сейчас в Украине из 11 млн пенсионеров вакцинировано около 25%. Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочты" и представителей бизнеса", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, в ходе совещания обсуждался вопрос борьбы с подделкой сертификатов о ПЦР-тестов и ковид-сертификатов. По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за минувшую неделю правоохранители провели 13 обысков, уже начато 12 уголовных производств. Кроме того, суд оштрафовал на 34 тысячи гривен врача из Павлограда Днепропетровской области и лишил права деятельности по специальности на один год, добавил Клименко.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о росте больных Covid-19 в Украине. По его словам, за предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев коронавируса, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.

Глава правительства добавил, что сейчас в Украине заняты уже 22,5 тысячи коек пациентами с коронавирусом и подозрением на инфицирование.

Также Шмыгаль рассказала, что согласно данным Минздрава, больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Напомним, Львов и Харьковская область оказались в шаге от "красной зоны".

Также мы писали, что в последний день сентября Украина вошла в топ-3 стран мира по смертности и новым случаям коронавируса.